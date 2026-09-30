CDMX.- Imelda Garza Tuñón habría salido de México junto a su hijo, José Julián, y se encontraría en Estados Unidos, presuntamente como parte de la estrategia legal de su defensa tras la denuncia presentada por Maribel Guardia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La actriz y cantante publicó imágenes desde Reynosa, Tamaulipas, acompañadas del mensaje “Bye México”, mientras viajaba por carretera. Medios nacionales señalan que podría encontrarse en Houston, Texas, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su ubicación.

La presunta salida ocurre después de que Guardia iniciara acciones legales relacionadas con declaraciones realizadas por Tuñón en el podcast Mesa Cero. En esa conversación, Imelda afirmó que obtenía determinados medicamentos mediante una psiquiatra para posteriormente proporcionárselos a Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023.

Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, señaló que corresponderá a las autoridades investigar cómo fueron obtenidos y suministrados esos medicamentos y determinar si existe alguna relación con el fallecimiento del cantante.

La causa de muerte de Julián Figueroa fue reportada entonces como infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La denuncia representa un nuevo episodio del conflicto familiar y legal entre Guardia y Tuñón, iniciado después del fallecimiento del cantante y relacionado también con José Julián.