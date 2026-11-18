CDMX.- El actor británico Robert Pattinson habría recibido un millón de dólares únicamente por participar en una audición para interpretar a James Bond, personaje para el que presuntamente fue seleccionado tras meses de especulaciones sobre el sucesor de Daniel Craig.

De acuerdo con información publicada por The Mirror, el protagonista de Crepúsculo podría obtener entre 76 y 98 millones de dólares mediante un contrato de tres años, cifra que lo colocaría entre los actores mejor pagados en la historia de la franquicia.

Pattinson, de 40 años, habría ingresado de último momento al proceso de selección, en el que también figuraban Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor. Nicholas Hoult habría sido convocado posteriormente ante las dificultades para elegir al nuevo agente 007.

Según The Times, Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, habría influido en la decisión después de quedar impresionada por una actuación del actor, cuyas imágenes le fueron mostradas por el empresario.

La elección marcaría una nueva etapa para la saga cinematográfica, ahora bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, después de que la familia Broccoli cediera sus responsabilidades sobre las futuras producciones.

La información también señala que la familia real británica habría celebrado la incorporación de Pattinson mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Aunque diversos medios han presentado detalles sobre el supuesto acuerdo económico y el proceso de selección, hasta el momento no se ha mencionado una confirmación oficial por parte del estudio sobre las condiciones del contrato del actor.