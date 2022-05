Este año estará muy variado el pago de utilidades hacia los trabajadores en Aguascalientes, dada la reforma al outsourcing y a que está topada esta prestación, aunado a la problemática provocada por la pandemia que afectó la productividad el año pasado, reconoció el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González.

El representante de la CTM en la entidad recordó que desde la segunda semana del pasado mes de abril se integraron las Comisiones Mixtas para el Reparto de Utilidades y se tiene prácticamente un mosaico en cuanto a los resultados ya que hay algunas empresas que prácticamente no tuvieron utilidades y se están negociando con ellos y otros eliminaron el outsourcing, donde fue todo lo contrario, ya que los trabajadores están recibiendo utilidades con cantidades superiores comparado con años anteriores en donde únicamente les daban alguna gratificación.

Dijo que se espera que a partir de este momento prácticamente las empresas empiecen a hacer los pagos correspondientes, por lo que hizo el reconocimiento al empresariado local, el cual trata siempre de cumplir y logra afortunadamente en tiempo y forma hacer el pago respectivo.

Ante el señalamiento del sector empresarial local de que algunos no van a pagar utilidades y los que lo hagan será en una proporción menor a la de años anteriores por la afectación en la productividad por la pandemia, González González consideró que eso se está viendo más que nada en las pequeñas empresas.

“En las medianas y grandes no hemos tenido ningún problema, sobre todo en las extranjeras que nunca trabajaron con outsourcing, sino simplemente cumplían con la ley, siempre la empresa extranjera trata de entregarse más al respeto de las leyes que algunas empresas mexicanas que no lo hacían muy honestamente que digamos”.

Finalmente, recordó que la ley topó a un máximo de 3 meses el salario del trabajador por concepto del PTU y en caso de que sean bajas las utilidades, se puede comparar con los 3 años anteriores para que al trabajador le den lo que más le favorezca, ya sea la utilidad que corresponde en este año o el promedio de los 3 últimos años que recibieron de PTU.

