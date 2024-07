Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tatiana, conocida como «La Reina de los Niños», está lista para reactivar su carrera en el pop con una serie de conciertos retro y un nuevo álbum producido por Bobo Producciones. La cantante planea una gira que incluirá eventos tanto para niños como para adultos en teatros, discotecas y arenas a lo largo de México y Estados Unidos. «Es un cobijo con una empresa que me tendrá presente en diversos formatos, no sólo en shows infantiles», explicó con entusiasmo.

Además, Tatiana, de 55 años, está trabajando en componer temas románticos para su próximo álbum en el género retro-pop, que incluirá canciones inéditas y colaboraciones con otros artistas. «Es un buen momento, dado que mis seguidores ahora abarcan un rango de edad más amplio», comentó. Con 40 años de trayectoria musical, ha visto crecer su audiencia a través de tres generaciones.

Para el verano, Tatiana no solo se concentra en la música pop, sino que también prepara su espectáculo navideño, una producción que promete ser más grande y mágica que nunca. Este show se presentará el 15 de diciembre en la Arena Monterrey y el 22 de diciembre en la Arena Ciudad de México. En él, promete sorprender volando sobre el escenario en un trineo junto a Santa Claus.

El concierto navideño contará con personajes icónicos de sus canciones, como Pelos y «El Monstruo de mi Cuarto», además de efectos especiales como nieve artificial durante la presentación de Frosty, el muñeco de nieve. «Me encanta ver la magia reflejada en los ojos tanto de niños como de adultos», afirmó Tatiana, emocionada por la oportunidad de conectar nuevamente con su público en estas nuevas facetas.