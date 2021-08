Durante toda la temporada 2021 los Rieleros de Aguascalientes han demostrado que son una novena con garra y que no le tienen miedo a ningún equipo de la Liga Mexicana de Beisbol. Estas características quedaron plasmadas este domingo por la tarde en el quinto juego de la serie ante Mariachis en donde la novena aquicalidense consiguió una victoria que los mantiene con vida en la temporada y obliga a un sexto juego de regreso en Guadalajara.

La primera entrada fue una fiesta total para el Riel que no quiso guardarse nada e inició un ataque de seis carreras en la baja de la inicial. El “Pollito” Rodríguez inició la ofensiva con sencillo partiendo el diamante en dos que mandó a la pizarra a Jay Austin, luego José Heberto Félix conectó doblete profundo por el central que remolcó tres rayitas y tanto Eliezer Ortiz como Jay Austin lograron sencillos productores de una carrera dejando la pizarra 6-0 para Rieleros que ya veían de cerca la victoria.

Lo malo de tener una ventaja tan tempranera es dejarle tanto tiempo de reacción al rival y más ante un equipo como los Mariachis de Guadalajara. Las cosas se apretaron en el quinto rollo, cuando Luis Sardiñas se voló la barda con dos hombres a bordo, acercando a tres de distancia a los visitantes. En la sexta un elevado de sacrificio de Christian Ibarra y un sencillo de Beu Amaral sumaron dos más para Mariachis que se ponían a tan solo una de diferencia poniendo de nervios a todos los presentes que se dieron cita en el Parque Alberto Romo Chávez.

Cuando las cosas parecían complicarse de más, apareció el gran héroe de la postemporada para Rieleros y Henry Rodríguez conectó tremendo jonrón por todo el central con Reginatto en juego alejando a tres carreras de distancia al Riel que nuevamente recuperaba confianza. Por si fuera poco, en la octava el mismo “Pollito” produciría una más con sencillo por el izquierdo sellando prácticamente el triunfo. Luis Sardiñas volvería a causar estragos en la novena produciendo una carrera, pero Jorge Rondón conseguiría sacar los tres outs restantes para amarrar el marcador final de 9-6 para los Rieleros que se pusieron 3-2 en la serie todavía con esperanzas de avanzar a la siguiente fase. La victoria se la apuntó el venezolano Erick Leal que lanzó por 5 entradas completas permitiendo 5 imparables y 3 carreras limpias además de 3 ponches.

Ambas novenas tendrán un día de descanso pues hoy no habrá encuentro. La serie se reanudará este martes a las 19:15 horas en casa de los Mariachis que buscarán finiquitar las cosas ante su gente, mientras que Rieleros tratará de forzar a un séptimo y decisivo encuentro.