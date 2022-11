Francisco Ortiz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El diputado morenista, Sergio Gutiérrez, aseguró que con o sin la participación de legisladores de Oposición, en la Cámara baja se aprobará una reforma electoral.

En entrevista, dijo que Morena y sus aliados buscarán una reforma que reduzca el financiamiento a los partidos y los gastos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Reprochó que PAN, PRI y PRD atiendan una agenda impuesta por «intereses económicos» y que protejan a una «burocracia dorada», encabezada por los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Recordó que, hace dos semanas, los coordinadores parlamentarios, excepto MC, habían acordado analizar todas las iniciativas de reforma registradas en San Lázaro, incluida la del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Ahora han cambiado de opinión, envalentonados por una reunión de alguna minoría que les demandó eso. ¿Qué vemos de fondo? Que obedecen a intereses económicos de Claudio X. González, donde también a Lorenzo y Ciro les tiraron un anzuelo, lo mordieron y están atrapados. En la Cámara hay que dialogar y hacer política, ellos se dejan influir por factores externos», dijo.

«Cuando sometamos a la consideración del pleno la reforma, ellos tendrán que responder por qué no quieren reducir el financiamiento a los partidos, por qué no quieren reducir los gastos de Lorenzo y Ciro, y por qué no quieren simplificar los procesos electorales, nosotros queremos eso».

Cuestionado sobre si descarta el análisis de la reforma electoral en esa mesa de trabajo, Gutiérrez respondió que su bancada seguirá trabajando en su plan A y su plan B.

«Va a haber reforma electoral, con o sin ellos. ¿De qué calado? Eso ya lo dirán los diputados y diputadas en el pleno, nosotros vamos a seguir buscando lo mejor para México, que no es desaparecer al INE, eso lo inventaron; lo que se busca es tener un árbitro que sea neutral y que sea imparcial», indicó.