Aunque el reparto de utilidades de las empresas es una prestación obligatoria por ley, en esta ocasión, debido a la pandemia que se padece desde el año pasado, la disminución en la actividad productiva y de ventas, e inclusive el cierre de algunos establecimientos, llevará a que este 2021 haya una reducción que pudiera ser hasta del 40% en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Esto lo expresó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, quien comentó, se trata de una estimación que no es precisa aún, no obstante en el caso de Nissan, donde también se tuvo reducción, se ha garantizado que serán unos 22 días de salario, indistintamente de los resultados, “ellos están asegurando eso, y es una buena señal por parte de la empresa”.

Por lo pronto, indicó que en las empresas se siguen haciendo estudios sobre las condiciones de cada una, sobre todo porque el 2020 fue un año complejo para todos los sectores, de tal suerte que las utilidades no fueron las esperadas y por lógica, esto repercutirá en el PTU.

ALGO ES ALGO. En el caso de la industria automotriz, se ha logrado recuperar gran parte de las exportaciones y con ello tener ciertos resultados, que, insistió, no son los esperados, pero al menos se espera que haya algo de reparto entre los trabajadores, “aunque no como otros años, será más bajo”.

Se han tenido pláticas con empresas locales y nacionales a través del Consejo Coordinador Empresarial, y la coincidencia es que la situación difícil que no ha sido superada, es lo que hace complicado cumplir plenamente a los trabajadores con esa prestación, por el bajo nivel de utilidades que se tuvieron, “pero bueno, vamos esperando los resultados que arrojan todas las empresas y más adelante platicaremos de ese tema”.

OUTSOURCING. En cuanto a la regulación del outsourcing, el titular de la Sedec comentó que la dependencia ha dado seguimiento al tema y tendrá que trabajarse de cerca con las empresas que suelen utilizar este esquema, a fin de que planeen cómo es que van a formalizar las plazas laborales que han estado con ese mecanismo, toda vez que se les obligará a que se les asegure y den prestaciones.

El titular de la Sedec explicó que por lo pronto no se tiene un padrón de empresas y trabajadores que tendrán que ser incorporados con prestaciones a las empresas a través del nuevo modelo de outsourcing.