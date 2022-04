Llama Agrupaciones Unidas de Taxistas en el Estado de Aguascalientes a los trabajadores del volante a no abusar de los feriantes.

Óscar Romo Delgado, líder de Augtea recordó a los trabajadores del gremio que para tener una recuperación y dar estabilidad económica a sus familias deben prestar un buen servicio a la ciudadanía.

“Ellos saben que son merecedores a una sanción si cometen una falta y las multas económicas son fuertes, entonces tampoco darle lugar a eso porque creo que lo importante es prevenir todas estas cosas y tener madurez y un profesionalismo en el taxismo, donde no tengamos que tener necesidad de incurrir en este tipo de faltas que no son gratas para nadie”, expresó el líder taxista.

Romo Delgado aseguró que por las fallas de unos cuantos, el gremio es tachado de grosero.

Respecto al beneficio económico que les traerá la Feria Nacional de San Marcos, el representante de Augtea proyectó que el pasaje y por ende las ganancias se incrementarán en un 100%. Por lo anterior pidió a sus colegas ser responsables y cuidar las formas y protocolos marcados por la Secretaría de Salud para poder dar seguridad al pasaje y operar sin inconvenientes.

“Nuestro sector ha sido muy golpeado por la pandemia, entonces vamos a tratar de hacer bien las cosas, vemos con mucha ilusión y mucho agrado que la feria ya está a la vuelta de la esquina”.

Por último, Óscar Romo mencionó que en los próximos días la Coordinación General de Movilidad dará a conocer las tarifas que se manejarán durante la verbena como parte del Programa “Taxi Seguro”, que en 2019 se manejó de la siguiente manera: zona A con un costo de $50 pesos, zona 1 costo de $60 pesos, zona 2 costo de $70 pesos, zona 3 costo de $90 pesos y finalmente la zona 4 con un costo de $115 pesos.

