El calendario de carreras y eventos atléticos en Aguascalientes continúa con una amplia actividad durante este mes de octubre. Para este fin de semana se tienen contempladas tres carreras, por lo que la comunidad runner del estado cuenta con una variedad de opciones para continuar practicando su actividad física favorita.

La primera de ellas será la Carrera Hambre Cero, organizada por el Buró de Congresos y Visitantes del Estado de Aguascalientes, la cual se realizará este sábado 17 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche.

La salida y la meta estarán ubicadas en la Velaria de la Isla San Marcos. La competencia contará con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, además de una bolsa de premiación de hasta 54 mil pesos. Asimismo, se informa a la ciudadanía que este sábado por la noche se cerrarán las calles cercanas a la Isla San Marcos, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Para el domingo se tienen programados dos eventos atléticos en Aguascalientes. Uno de ellos es la 5ª Caminata contra el Cáncer de Mama, la cual iniciará a las 7:30 de la mañana desde la Plaza de la Patria, en la Zona Centro. Este evento es totalmente gratuito.

De igual manera, el mismo domingo, pero a partir de las 8:00 de la mañana, se realizará la 2ª Carrera y Caminata por el Día del Médico, la cual se desarrollará en el circuito de Gómez Morín, con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. El costo de inscripción es de 350 pesos y todavía este sábado se podrán realizar registros a través del teléfono 449 306 1790.