Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al afirmar que solo mediante una consulta estaría de acuerdo con que se juzgue a los ex Presidentes involucrados en casos de corrupción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, respecto a su situación, sí acudiría a declarar por el caso de su hermano, aunque aportará también pruebas contra los que lo acusen.

“Yo estoy porque si se va a juzgar a ex Presidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida, yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer, ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando”, consideró en conferencia.

Respecto al tema de los videos de su hermano, Pío López Obrador, el Mandatario afirmó que primero solicitará a los legisladores que se discuta la iniciativa para quitar el fuero al Presidente y para que pueda ser juzgado por cualquier delito, y segundo no permitirá actos de corrupción, aunque se trate de su familia.

“Y lo tercero, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre, este caso de mi hermano, claro que voy si me convoca la Fiscalía, ya lo he dicho no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la calumnia ileso.

“Y aprovecho también para ir a hablar de los que me acusen, aprovecho para aportar pruebas, como le llaman los abogados, supervenientes, aprovecho el viaje para que quedo esto completamente claro”, señaló.

López Obrador dijo que “pensaron” que con el video de su hermano recibiendo dinero de David León iban a detener a su Gobierno, pero fue al contrario y pidió no equiparar los hechos.

“Por qué fue este video, porque lo otro fue muy fuerte y entonces quieren equiparar. Entonces pensaron que con eso, porque incluso lo supe antes de que lo publicaron, porque el mismo David Leon me buscó y me dijo me están hablando de que tienen un vídeo y lo que le dije pues que lo saquen y que se diga la verdad, y no tenemos nada que ocultar.Porque pensaban que con eso nos iban a detener, al contrario”, subrayó.