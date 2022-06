Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, N.L.- Así como es una crítica muy dura y extrema en sus opiniones, Aleks Syntek dijo que Lola Cortés también tiene la humildad de aceptar cuando se equivoca. El músico, quien es mentor de los alumnos de La Academia 20 Años, comentó que ya todos conocen cómo es Lola y él la respeta.

«Ya conocemos cómo es Lola, es una persona dura, es una persona un poquito extrema en su opinión, pero me gusta que a veces sabe aceptar y bajar la guardia cuando las cosas son más que obvias», comentó Syntek a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El músico y compositor es parte del line up del Machaca Fest que se realiza hoy en el Parque Fundidora. «Estoy muy contento porque tengo la oportunidad de poderles hacer sugerencias (a los alumnos de La Academia), poderlos guiar un poco y ver cómo van creciendo, es lindo, es una experiencia muy enriquecedora, además el poder montar un musical cada domingo para sorprenderlos, el domingo pasado fue un homenaje para Juan Gabriel y les puedo ir adelantando que este domingo vamos a tener un homenaje a Grupo Cañaveral».

Para su cita de hoy en el Fundidora, Syntek dijo que pedirá desayunar machaca para estar ad hoc al masivo. «Va a estar muy lindo, muy sabrosón. Creo que es un festival de mucha energía y de muy buena vibra. Me encanta que hay mucha diversidad musical, vamos a hacer nuestro mejor papel».

