Habla Amber Heard del juicio contra Depp

CDMX.- Luego de que su ex pareja Johnny Depp ganara la demanda por difamación contra ella hace menos de dos semanas, Amber Heard decidió dar su primera entrevista pública.

La actriz habló con la presentadora Savannah Guthrie de NBC News para una charla exclusiva que se transmitirá en el programa Today este martes y miércoles, con imágenes adicionales que se podrán ver hasta el viernes 17 de junio durante otro programa especial.

Durante su discusión, Heard aseguró que no culpa al jurado por su decisión unánime de que Depp fue difamado por ella.

«No los culpo. De hecho, lo entiendo», puntualiza Heard en un avance de la entrevista, publicado este lunes. «Johnny es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico».

La también modelo, de 36 años, dijo no creer que haya habido una representación justa de ella en las redes sociales durante el juicio, que se extendió por seis semanas.

«No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi hogar, en mi matrimonio, a puertas cerradas», señala en el avance de la charla. (Rodolfo G. Zubieta/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!