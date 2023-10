Segunda parte

Ante los comentarios e interés del tema de la semana pasada, de que Aguascalientes no se había políticas públicas encaminadas a la «movilidad sostenible» que englobe procesos y acciones para un uso racional de los medios de transporte individualistas como es el auto; lo que nos llevaría a reducir el número de vehículos que circulan por las calles, en cambio, ante una ciudad que crece, la única política de movilidad es la priorización del auto, y se hace un círculo vicioso, se planea una ciudad para el auto y el auto provoca crecimiento desmedido, por lo que realidad de hoy en Aguascalientes es que sigue y sigue y sigue aumentando el padrón de vehículos en el estado, llegando a ser el estado con más autos per cápita del país. Por lo que aquella cultura vial que tanto nos enorgullecía y era tema de prestigio nacional, casi queda sólo el recuerdo.

Pero además del tráfico, accidentes y contaminación, esta política de enaltecer al auto como el único dueño y señor de la ciudad ha traído nuevas dinámicas y problemas, expongo tres.

El peatón es el último eslabón en la cadena de movilidad y quien más riesgo corre, pasar de 30 puentes y/o pasos a desnivel en 2010, a 60 en este 2023 provocó lo que los especialistas llaman «heridas urbanas» que son difíciles de sanar, pues estas estructuras dividen a la ciudad en sectores, y por ende «quiebran la convivencia y ahogan al comercio», despreciando al peatón que a final de cuentas debería ser el principal actor de la vía pública. Las zonas se dividen por avenidas de alta velocidad y difícilmente alguien se arriesgará a cruzarla sin estar blindado de un vehículo para hacerlo, colonias que están a unos cuantos metros de distancia, difícilmente sus vecinos se conocerán y harán comunidad, pues la avenida será una barrera infranqueable. Lo mismo ocurre con los parques que su diseño ha pasado por estar rodeado de las avenidas del fraccionamiento, por lo que un niño o anciano difícilmente accederá a él, aunque esté frente a su casa.

El motociclista, como lo dijimos ante una ciudad que crece y como eje de ese crecimiento es el auto, las familias que no alcanzan para un auto, optan por una motocicleta, un transporte infinitamente menos seguro, y esa inseguridad crece entre más económico es el modelo, esto trajo un nuevo elemento de la movilidad, la disputa constante del más fuerte en las arterias principales, el motociclista promedio tiene las mínimas condiciones de equipo de seguridad, no está capacitado en el manejo especial que requiere un vehículo de dos ruedas, la mayoría aprendió de forma empírica, la “agilidad” que le da las dimensiones de la moto, hace que conduzca esquivando autos, fluctuando sus velocidades, toma puentes y pasos a desnivel aun cuando el cilindraje de ella no sea el adecuado poniendo en peligro su integridad ante el automovilista que le lleva ventaja por velocidad, peso y dimensiones y unos llegan a subir a niños y hasta la familia completa con tal de llegar a su destino.

Por otro lado, lo caótico del tránsito ha generado otro problema, la contaminación, y no sólo del aire, que es bastante preocupante, sino hoy quisiera hacer especial mención de la contaminación por el ruido. Primero por los claxon’s que cada vez son más frecuentes, allá tráfico o no, basta con que pase un segundo que el semáforo se ponga en verde, para que más de uno tenga la necesidad de apretar el claxon de su auto; en segundo lugar por motores y escapes de autos y motos ya sean dañadas o modificadas para emitir estruendos al acelerar, llegan a ser de dimensiones insoportables, pero que al parecer causa un doble efecto, uno llenan de orgullo a quien los emite y la omisión por parte de las autoridades, que imagino no tienen claro cómo multar o sancionar, o simplemente no lo quieren hacer.

Aquello de que Aguascalientes es una ciudad históricamente reconocida como bien planeada puede cuestionarse, pues está planeada para el auto, se han enfocado a privilegiar al automóvil como único medio de transporte, ello ha influido culturalmente en el civismo de la sociedad y hoy tenemos en cuestión de tránsito una tierra de nadie, donde la ley del más fuerte es la que priva en las arterias, dejándonos expuestos a percances y accidentes muchos de ellos llegando a consecuencias lamentables.

¿Usted qué opina?