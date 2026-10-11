Gusano barrenador avanza en silencio

El gusano barrenador del ganado continúa avanzando gradualmente en Aguascalientes, aunque su propagación se ha contenido parcialmente en las últimas semanas, informó Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, quien advirtió que uno de los principales riesgos es que los productores no reporten oportunamente los casos sospechosos.

El dirigente ganadero señaló que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se distribuyeron kits de atención en los municipios de la entidad para que los productores cuenten con herramientas básicas para tratar las heridas infestadas y evitar que el problema se extienda. También se han impartido capacitaciones para identificar oportunamente la presencia de larvas y actuar de manera adecuada.

Franco Díaz subrayó que el temor a posibles sanciones o a que el ganado sea puesto en cuarentena provoca que algunos productores oculten la presencia de lesiones sospechosas. Aclaró que el objetivo de reportar los casos es recibir atención y orientación para tratar a los animales, por lo que exhortó a los ganaderos a comunicarse con las instituciones correspondientes ante cualquier indicio de infestación.

De acuerdo con el representante de la Unión Ganadera, Aguascalientes registra alrededor de 170 casos, cifra que, según indicó, se ha mantenido relativamente estable durante varias semanas. Sin embargo, advirtió que los reportes oficiales no necesariamente reflejan la totalidad del problema, debido a que todavía hay productores que no notifican los casos.

El líder del sector insistió en que la detección temprana y la atención adecuada son fundamentales para contener la plaga y evitar que continúe extendiéndose en el Estado.