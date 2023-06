Antes de concluir con el tema de la fachada del templo del Señor de los Rayos, citaré a algunos autores que se han referido al templo del Señor de los Rayos, que considero valiosos, dada la polémica que todavía hoy en día acompaña a esta obra. Me referí a ella en varias ocasiones, a raíz de una exposición de grabados del autor del diseño de la portada del inmueble, el artista plástico Guillermo González, que tuvo lugar en el mes de abril de 2022 en el Taller Nacional de la Gráfica, y que contó con varios miembros de la familia del grabador.

Alguien que le ha dedicado una gran atención al tema es el historiador de la arquitectura, J. Jesús López García, también colaborador de este diario, a quien la revista de investigación de la facultad de arquitectura de la UNAM le publicó en junio de 2022 un extenso artículo (https://revistas.unam.mx/index.php/aca/article/view/83154/72986), en el que de entrada nos ofrece un dato sobre la relevancia del templo del Señor de los Rayos, al afirmar que se trata de la primera obra religiosa moderna realizada en Aguascalientes, a cargo del arquitecto Francisco Aguayo Mora, uno de los primeros profesionales de esta disciplina que actuaron en nuestra ciudad.

Dice López que “El Señor de los Rayos es tanto tradicional como singular; tradicional en su esquema lineal que jerarquiza el presbiterio, pero al mismo tiempo dando pie a una portada particular, ajena a la composición de cuerpos y calles como soporte de una iconología canónica. Su imagen diferente y hasta agresiva alude a la Pasión de Jesucristo de una manera descarnada y paralelamente contemporánea, fragmentario como se percibe al mundo desde el inicio de la segunda mitad del siglo xx.

El resultado es la conjunción de una obra en nave sencilla con procesos modernos de construcción y una portada de plástica notable que usa al concreto en bruto como soporte de una iconología típica, pero bajo un enfoque actual”.

Si entendí bien, hay en el templo una mezcla de elementos, digamos, tradicionales, dados por la gran nave del templo, con algo extremadamente moderno, como es la fachada del mismo, y aquí es interesante señalar que hay una gran distancia entre el inicio de la obra, hacia mediados de los años cincuenta, y la realización de la fachada, que data de, aproximadamente, 20 años después.

También en este diario publicó el doctor López un artículo: “Tal vez con la arquitectura Moderna algunos arquitectos quisieron reclamar para sí mismos la autoría total del edificio dejando al margen a los peritos de otras disciplinas. Sin embargo, en otras ocasiones la interdisciplinariedad reaparece para fundirse con la labor arquitectónica y hacerse una con ella.

En el caso del Señor de los Rayos a un costado de los panteones Los Ángeles y La Cruz, pues aunque se atribuye la autoría de todo el conjunto al arquitecto, lo cierto es que su rasgo más característico es la portada realizada bajo la batuta del escultor. El templo que por su forma puede parecer disruptivo, realmente funciona como un templo barroco novohispano: se adosa una portada dinámica y de gran impacto formal a un edificio de composición ortogonal regular”.

Finalmente es preciso evocar el comentario que me hizo llegar el doctor en arquitectura Martín Andrade Muñoz, que me parece que no tiene desperdicio, y que por ello cito a plenitud. Y dice: “La fachada se terminó cerca de 1974 cuando yo estudiaba arquitectura, ya que recuerdo que hice un trabajo escolar sobre el templo. Erróneamente se ha confundido la fecha del arranque de obras del templo, con el diseño y ejecución de la fachada. Tenemos que considerar algunas cosas para esclarecer su autoría y sus fechas tanto del diseño como de la ejecución.

1o. El Arq. Aguayo además de ser el autor del templo, seguramente también lo fue del diseño, ya que él era sumamente celoso de cada detalle de sus obras, además contaba con el apoyo absoluto del obispo.

2o. La ejecución seguramente fue del señor González, pero siempre bajo la supervisión del arquitecto. Tengamos en cuenta que había que calcular la estructura que sostendría los elementos de bronce y el aspecto técnico sólo lo dominaba el arquitecto.

3o. Chito Bernal fue su dibujante y aprendió algo de arquitectura en el despacho de Aguayo. Luego él concursó para la capilla de Jardines de la Asunción ganando el proyecto, aunque también bajo la supervisión de Aguayo. Menciono esto porque el altar tiene unos pequeños bronces del estilo de los del Señor de los Rayos.

4o. Sin embargo habría que revisar el resto de la obra del Señor González para ver si el EXPRESIONISMO de esa fachada tiene antecedentes y seguimiento en otras de sus obras. Tómese en cuenta que fue hasta fines de los sesentas que la generación de la ruptura encabezada por Mathias Goeritz y otros, comenzaba a figurar contra el nacionalismo oficial imperante. Y en ese contexto surgieron esas nuevas expresiones.

5o. Un conocido libro de un arquitecto local erróneamente afirmaba que el templo era de los años cincuenta. Definitivamente no. Pudo haberse iniciado pero fue concluido a principios de los setenta, me consta, ya que yo también tuve la oportunidad de ver al Señor de los Rayos en su capillita en el panteón de la Cruz. Un pequeño cuartito lleno de retablos devocionales”. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).