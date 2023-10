Antes de terminar con este tema de la fachada del templo del Señor de los Rayos, permítaseme una digresión: en la entrega pasada escribí que el escritor Carlos Fuentes me había contado la anécdota de Carlos I de España conociendo la catedral de Córdoba, empotrada en la mezquita, y lo que su majestad habría dicho.

De seguro usted, que es persona culta; que ha dado lustre a su ánima con buenas lecturas, visita exposiciones, escucha música de calidad, etc., sonrió ante mi afirmación y se preguntó cómo era posible que este servidor de la palabra que pretendo ser, no sólo hubiera conocido a Carlos Fuentes, fallecido en 2012, sino que además hubiéramos tenido una plática entre tocayos…

Pero no hay tal; claro que no… ¿O sí? No, porque en rigor leí la anécdota en su libro, excelente libro, “El espejo enterrado”, que hace años circuló de la mano de una espléndida serie documental en la que hace un recorrido por las historias comunes de España y nuestra América -la nuestra, no la sajona, que es de otros-, y sí, porque, también en rigor, leer un libro señora, señor, es conversar con el autor, escuchar lo que, justamente, nos está contando sobre algo y procesarlo en nuestra mente.

Aclarado el asunto, y antes de matar y rematar la serie, permítame evocar el dicho de tres personas que tuvieron la gentileza de leerme y se tomaron la molestia de escribirme.

Jorge Ramírez, que de seguro es arquitecto, me escribió lo siguiente, en referencia al templo del Señor de los Rayos: “Bello y menospreciado Templo. Aún recuerdo cuando la fachada conservaba su acabado de concreto aparente. Le daba un carácter escultórico y brutalista que lamentablemente perdió. También desaparecieron los vitrales laterales de la nave principal, que a cierta hora del día bañaban de luces de colores el altar. Por suerte aún se conserva el del baptisterio, al fondo de la nave izquierda. Hay que ir alrededor del mediodía para apreciar el efecto lumínico, es muy bello”.

Hasta aquí Ramírez. Confieso que me llamó la atención esto del carácter “brutalista” del templo, término que nunca había oído, aplicado a la arquitectura, claro. Picado por la curiosidad, consulté la Wikipedia y encontré que “es un estilo arquitectónico que surgió durante la década de 1950 en el Reino Unido, en los proyectos de reconstrucción de la era de la posguerra.​ Los edificios brutalistas se caracterizan por construcciones minimalistas que muestran los materiales de construcción desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo.El estilo comúnmente hace uso del hormigón o ladrillo o vistos, sin lucir ni pintar, recurre a formas geométricas angulares y a una paleta de colores predominantemente monocromática.​ También se incluyen otros materiales, como acero, madera y vidrio”.

Por su parte Martha Inés López Gurrola comentó que “cada interpretación histórica se basó en percepciones muy subjetivas… ¡así como todos apreciamos el arte y la vida!”, esto por las varias interpretaciones de la fachada del templo a que me referí.

Finalmente está el comentario de María Guadalupe Medina que, me parece, rebosa gracia. Me escribió para contarme lo siguiente: “era yo muy pequeña todavía, y mi papá y yo pasamos por enfrente y le pregunté: oiga papá, ¿por qué tiene los brazos tan largos ese Cristo?, a lo que me contestó: es porque tanta gente le pide su ayuda y es para ayudarnos a todos, si los tuviera cortitos no nos abarcaría. Han pasado como 70 años y siempre recuerdo esa explicación”.

Ahora sí, termino. Luego de estas semanas de revisar la información que pude reunir; de la reflexión y consecuente redacción de estas líneas, he llegado a una conclusión a propósito de por qué en general no gusta la fachada de este templo tan singular, y que ahora le presento, a ver qué le parece.

La portada no gusta; la imagen dolorosa del Nazareno -el Cristo me recuerda a algunas imágenes de la fachada de la Sagrada Familia de Barcelona-, porque escapa a lo convencional, porque no es lo que esperamos ver, esto porque no responde a una iconografía tradicional y eso, en el mejor de los casos nos desconcierta; en el peor, nos choca.

¿Y qué esperamos ver? ¿Qué queremos ver en un Cristo?

Este es todo un tema, que ha tenido un dilatado y paciente desarrollo a lo largo de los siglos, y que generalmente trasciende el ámbito pictórico para incursionar en el doctrinario y quizá hasta en el político. Cada artista que lo ha abordado ha ofrecido su propia versión, hasta generar una serie de estereotipos, tan exitosos que se repiten al infinito y más allá, y que han terminado por adquirir la estatura del canon, es decir, de lo normal, lo natural.

Lo que esperamos ver… es un Cristo recién salido del gimnasio, es decir, atlético, musculoso, guapo, de ojos azules, pelo largo, castaño, ondulado, debidamente arreglado, la barba debidamente delineada; un Cristo construido según los cánones clásicos, como una especie de Apolo del Belvedere, o un Discóbolo, cuerpo armónico, ejemplar, pero vestido y dotado de un aura religiosa.

Quizá una de las versiones más modernas de esta imagen lo sea el actor británico Robert Powell, el cristo de la serie de Franco Zeffirelli “Jesús de Nazaret”, que responde a los criterios que he enunciado. Lo digo porque hay en un negocio de botanas de la avenida Aquiles Serdán, en donde tienen una estampa con una oración ilustrada con una fotografía de este personaje, coronado de espinas.

Esto es lo que esperamos; imposible pensar en un cristo, por ejemplo, negro (negro no a la manera del Cristo Negro del Encino, sino de facciones negras, pelo profundamente ensortijado, labios gruesos, el blanco de los ojos más bien grisáceo), o de rasgos orientales, de pelo corto, sin barba, o físicamente feo, o con sobrepeso.

Cuando nos encontramos con algo que escapa a esta ortodoxia, pasamos de largo, o de plano lo rechazamos. Es también el caso de los personajes que encarnaron al nazareno en filmes como Jesucristo Superestrella y la Resurrección. El año antes del pasado vi en Chihuahua una escultura de barro; una última cena, en la que todos los personajes estaban vestidos a la usanza rarámuri, genial.

Por mi parte tengo otra perspectiva. Ahora que escribo esto recuerdo un pasaje estremecedor del profeta Isaías: “despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rosto por no verlo. Despreciable, un Don Nadie” (Isaías 53-3).

Esto último me impresiona, imagínese: un rostro tan maltratado; tan desfigurado, que francamente causa repulsa, así “como de taparse el rostro por no verlo”, ¿y cómo habría quedado el Hombre con los golpes, los escupitajos, los insultos, etc.? ¿Cómo habría quedado este narciso de Sarón; lirio de los valles, ahora quebrado, arrastrado en el fango por la perversidad de los hombres; por su proverbial maldad, este lirio entre los cardos? Imagínelo: la piel hinchada, tumefacta, vestida de sangre, los ojos cerrados a golpes…

Creo que este es el caso del Señor de los Rayos, y por eso no gusta, ¿no le parece? (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).