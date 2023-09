En opinión del señor Gonzalo Infante, El galero, director de la galería México Antiguo de la capital del país, la estructura arquitectónica de la fachada del templo del Señor de los Rayos es… un rayo, con sus formas caprichosas; sus bifurcaciones, aunque también admite que no lo sabe de manera inequívoca, dado que el artista era un hombre muy tímido; poco propicio para instalarse en la luz de la fama y el reconocimiento, y más bien hacía creer que su obra era caprichosa, suave, padre, bonita. Esos eran los calificativos que él mismo utilizaba para su trabajo. “Pero en el fondo era un personaje muy intelectual, muy reflexivo, tiene dos o tres textos de mucha calidad, sobre todo hablando del grabado”.

Con estos antecedentes, El galero considera que muy probablemente cuando se le encargó la fachada del templo se puso a investigar qué pasaba ahí, aunque no se lo comunicó a nadie. “Como que el hecho de que la gente supiera que la obra tiene que ver con alguna preconcepción intelectual era despreciable. Entonces, resulta que el Señor de los Rayos es originalmente una capillita situada en medio de un panteón, una capilla que tiene mucho aforo, viene mucha gente. El obispo detecta esta situación y manda construir una iglesia contemporánea, con la modernidad de aceptar que fuera una iglesia… No un “look at light” colonial, sino algo contemporáneo.

Contrata a un arquitecto interesante y a Guillermo para la fachada, quien estudia el entorno y decide hacer una analogía de un rayo, que le da la forma a la fachada, pero no se lo dice a nadie. Es más, en la iglesia hay una interpretación del obispo a lo que es la fachada, que no tiene nada que ver, porque se la inventó el prelado. Tan es así que aparentemente al firmar el documento pareciera que el obispo es el autor de la fachada. Nunca menciona a Guillermo con la concepción original. Luego, como era una iglesia milagrosa, había muchos exvotos ligados a esa capillita y muchos milagros. Entonces, hace una síntesis de los milagros, y es lo que pone en el interior de los espacios que quedan del rayo. Se supone que la cruz que está atrás iba a desaparecer, porque era parte de la fachada anterior, pero no, se la dejaron”.

A propósito de este rayo, congelado en la portada del templo, El Galero me cuenta algo que me interesa, y que quizá sirva también para la interpretación de la fachada. Me dice que en alguna ocasión fue a Querétaro, a filmar un evento que llaman “El chimal”. Es una advocación de Santiago apóstol, que es el protector de las iglesias… En España lo es contra los moros, Santiago Matamoros. En México es una fiesta… Enfrente de la iglesia hacen una estructura tan grande, como la iglesia misma y lo llaman el chimal, que es el escudo, palabra náhuatl, y es lo que protege al templo, “y yo creo que de alguna manera, supongo que (Guillermo) visualizó eso o decidió que fuera así, y entonces hizo este chimal de concreto y con milagros”.

Por su parte Germán González, hijo del artista, recuerda que su padre disfrutaba de las interpretaciones que se hacían de su obra. Nunca daba una explicación de lo que había hecho, nunca; de ninguno de sus cuadros. “A mí, por ejemplo, que estaba cercano, me enseñaba la obra, nunca le decía a uno ¿aquí ves esto, aquí ves lo otro? Te decía: ¿dime qué ves? ¡Ah, pues yo veo esto, veo lo otro! ¡Ah, perfecto!, contestaba.

Pero en realidad, ¿qué representa esa estructura? Para mí es como la corona de espinas de Cristo. Para Gonzalo es un rayo, y para el obispo era otra cosa, y él hizo su interpretación, y a mi padre le gustó mucho… Él le dio unas interpretaciones que a mí me gustaron mucho. ¿Qué fue lo que él pensó? ¡Pues quién sabe! Eso le gustaba a él, que cada quien diera su versión”.

Hasta aquí las palabras de mis interlocutores. Ahora, si me permite, un último comentario que me parece digno de consideración; un comentario que ofrece una alternativa muy distinta.

Un día de éstos, conversando sobre este tema con su eminencia, don Christian de Medina y López Velarde, que de estos asuntos sabe más que yo, mucho más, me contó que en alguna ocasión el padre Gustavo Elizalde Mora, el constructor de órganos, estando presentes algunas personas, como Amador Gutiérrez Gallo, comentaron que la fachada, en un principio le había parecido demasiado sobria; demasiado alta la nave central al obispo, monseñor Salvador Quezada Limón, y muy bajas las naves laterales, y que por ello le había hablado al arquitecto Francisco Aguayo Mora, “el arquitecto de Dios”, para que la compusiera, porque realmente no era de él la idea original del templo, y que Aguayo se paró ahí, frente al atrio, en la calle y observó el templo, y vio un mezquite seco que estaba por ahí, en el atrio, que a la hora de la construcción del templo había terminado delante de la fachada. Vio eso y dijo: esa es la solución, le vamos a poner un mezquite, y de ahí el entramado que se puso en la fachada, que puede parecer un árbol seco, del que se colgaron algunas imágenes de milagros, haciendo referencia a los exvotos del Señor de los Rayos. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).