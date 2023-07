CDMX.- El reconocido cineasta mexicano, Guillermo del Toro, causó sorpresa en el gremio cinematográfico al expresar que no le teme a la Inteligencia Artificial (IA). Esta declaración surge después de que cientos de sus colegas se manifestaran en contra de la IA, a lo que del Toro responde que cree que cualquier inteligencia es artificial.

«Cuando veo a personas que no le temen a nada, me inspiro y me agrada. Me fascina cuando la gente discute sobre las posibilidades que presenta el presente, a pesar de lo aterrador que pueda parecer, y cómo le temen a la IA. Yo, por mi parte, no temo a la Inteligencia Artificial; le temo a la estupidez natural. Cualquier inteligencia en este mundo es, en cierto modo, artificial», comentó.

«Observo a las personas que se adentran en el mundo artístico, y cómo persisten a pesar de todos los obstáculos que encuentran. Eso hace que mi espíritu cante», dijo el también guionista de 58 años en una entrevista para Indie Wire.

El director de «La Forma del Agua» también mencionó que busca inspiración en otros filmes para crear nuevos proyectos. Argumentó que, dependiendo de lo que estés viviendo, puedes interpretar las películas de diferentes maneras y obtener más lecciones de ellas que antes.

«Si ves ‘La Malvada’ cuando tienes 15 años y la vuelves a ver cuando tienes 40, percibirás dos películas completamente diferentes», añadió. (Staff/Agencia Reforma)