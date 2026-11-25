La falta de vigilancia fitosanitaria durante los últimos seis años habría contribuido a la presencia de la mosca de la fruta en la región de La Panadera, Calvillo, señaló la secretaria general de Canacintra Aguascalientes y empresaria de Productos Los García, Alma Edith Díaz de León Esqueda.

Atribuyó esta situación a la insuficiencia de recursos y personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESVA), que habría dejado de realizar inspecciones mensuales en huertas y establecimientos agroindustriales.

Indicó que la afectación se concentra en las huertas, donde la presencia de la plaga compromete la comercialización internacional de guayaba y obliga a destruir los frutos infestados. Refirió que algunos productores habrían perdido operaciones de exportación, aunque desconoce el monto de las pérdidas.

Aclaró que su empresa no enfrenta impedimentos para exportar, pues cuenta con certificaciones, recibe inspecciones de autoridades sanitarias estadounidenses y dispone de un verificador propio que revisa mensualmente las trampas. Además, exige a sus proveedores el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios.

“No todo lo tiene que hacer el gobierno, también nosotros somos responsables de nuestros huertos, responsables de nuestras fábricas”, expresó.

Consideró indispensable que los productores inviertan en sus propios mecanismos de prevención, mientras las autoridades refuerzan los filtros de ingreso de productos agrícolas procedentes de otras entidades y gestionan la liberación de moscas estériles. Estimó que deberán transcurrir 12 meses sin capturas para acreditar el control de la plaga.

Durante septiembre, el Senasica reportó la captura de 42 moscas fértiles y la detección de cinco larvas en las zonas de baja prevalencia de Aguascalientes. Las acciones de control comprendieron la destrucción de 4.18 toneladas de fruta y la aplicación de tratamientos químicos en 36.9 hectáreas.