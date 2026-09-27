La guayaba producida en el municipio de Calvillo obtuvo formalmente la declaración de Indicación Geográfica, una distinción que certifica al fruto como un producto único en el mercado por su sabor, textura, sanidad y propiedades nutracéuticas, lo que pone fin al uso indebido de la marca en cosechas procedentes de otros estados del país.

Omar Santana, director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Aguascalientes, informó que el reconocimiento responde a una estrategia para combatir el contrabando del fruto.

Anteriormente, se comercializaba producción foránea bajo la denominación de origen de Calvillo, situación que afectaba la reputación del sector, debido a que los cargamentos externos solían presentar plagas como la mosca de la fruta o el picudo.

El titular del organismo explicó que la calidad del producto local se sustenta en estudios científicos que demuestran la influencia directa de las condiciones particulares del clima y suelo de la región, las cuales le confieren atributos nutracéuticos específicos, entre los que destaca una mayor concentración de vitaminas y compuestos benéficos para la salud del consumidor.

Como parte del respaldo técnico a este sector, el campo experimental del INIFAP alberga un banco de germoplasma de guayaba, con la finalidad de resguardar la diversidad genética de la especie para eventuales programas de mejoramiento agrícola y control sanitario.

Con el objetivo de exponer los avances científicos y fortalecer la cadena productiva, Aguascalientes será sede del Segundo Simposio Internacional de la Guayaba, foro que se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre en las instalaciones del Complejo Tres Centurias, donde especialistas e investigadores analizarán los retos de comercialización y sanidad del fruto.