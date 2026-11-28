Desde el pasado 30 de junio, la Guardia Nacional informó que ya se había autorizado el presupuesto para la construcción de un nuevo complejo operativo en la zona de Peñuelas, al sur de Aguascalientes, cuyo inicio de obras está previsto para enero de 2027, una vez que concluya el trámite de donación del terreno.

Entrevistado en el marco del aniversario de la Guardia Nacional, el coordinador estatal de la corporación, general Isaac Aarón Jesús García, dio a conocer entonces que el proyecto formaba parte del programa de desarrollo de fuerza de la institución y que se estimaba concluir la construcción de las instalaciones entre febrero y marzo de 2027.

El complejo estará ubicado a un costado del paradero seguro proyectado en las inmediaciones de la Puerta de Acceso Sur, donde se establecerán un batallón y una coordinación especializada en vías de comunicación.

Posteriormente, el 5 de agosto, se anunció oficialmente el establecimiento de cuatro nuevos puntos de operación de la Guardia Nacional en Aguascalientes: dos en el ejido Peñuelas, uno en El Llano y otro en la comunidad de Presa de los Serna, en el municipio de Calvillo.

El 7 de noviembre, el mando militar reiteró que ya se disponía de los recursos para ejecutar el proyecto y estimó un plazo no mayor de seis meses para la construcción de las instalaciones. Asimismo, señaló que la base de Peñuelas podría albergar hasta 500 elementos.

A casi cinco meses del anuncio de la autorización presupuestal, continúa pendiente el trámite de donación del predio, necesario para que la Guardia Nacional esté en condiciones de iniciar los trabajos de construcción en enero próximo.

Este calendario modificaría las previsiones iniciales sobre la conclusión de las obras, cuya entrega había sido proyectada para el primer trimestre de 2027.

La ampliación de la infraestructura de la Guardia Nacional permitiría incrementar el estado de fuerza de la corporación en Aguascalientes, que en junio se estimaba en alrededor de 300 efectivos y que, con la entrada en operación de las nuevas instalaciones, podría superar los mil, de acuerdo con las previsiones iniciales del coordinador estatal.