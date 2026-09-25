Guardia Nacional refuerza Aguascalientes con nuevos cuarteles

El coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, general Isaac Aarón Jesús García, acompañado por el alcalde Daniel Romo Urrutia, acudió al predio en Calvillo donde se construirá una de las nuevas instalaciones de la corporación federal, con las que se reforzará la seguridad y ampliará su presencia en puntos estratégicos del Estado.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de Aguascalientes, el coordinador explicó que en Calvillo se construirá una compañía, como parte de un proyecto que contempla también instalaciones en El Llano y dos más con capacidad a nivel batallón en la región de Peñuelas, al sur del municipio de Aguascalientes. Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con compañías en Cosío y Jaltomate, además de la Coordinación Estatal en la capital. Con las nuevas instalaciones se busca ampliar el despliegue territorial para fortalecer la vigilancia de carreteras, vías ferroviarias y principales accesos al Estado.

Sobre Calvillo, García señaló que su ubicación permitirá reforzar la seguridad ante la cercanía con municipios de Zacatecas donde se han registrado problemas delictivos, con el objetivo de evitar el desplazamiento de grupos criminales hacia Aguascalientes.

En Peñuelas, las instalaciones tendrán como prioridad proteger la zona sur, particularmente la Puerta Sur y las vías del ferrocarril, además de contar con capacidad de respuesta ante contingencias y apoyar a entidades vecinas como Jalisco.

Una vez concluido este despliegue, la Guardia Nacional podría alcanzar alrededor de mil elementos en Aguascalientes, con presencia en zonas limítrofes y áreas urbanas con problemas de pandillas.

Estas tareas se desarrollan en coordinación con el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, las policías municipales y corporaciones de estados vecinos, mediante acciones como el operativo Sagaz en los límites con Zacatecas.