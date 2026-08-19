Guardia Nacional estrena mando

El teniente coronel Julio Cruz Cruz rindió protesta como coordinador interino de la Segunda Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional en Aguascalientes, durante una ceremonia encabezada por el general brigadier J. Inés Meléndez Estrada, jefe de la coordinación policial en la entidad.

El nuevo mando, procedente de Nuevo León, es originario de Tuxpan, Veracruz, e ingresó a las Fuerzas Armadas en 2002. Es licenciado en Administración Militar y cuenta con cursos de Comando y Estado Mayor realizados en México y Uruguay, país donde también se desempeñó como docente.

Tras el acto, Meléndez Estrada informó que la corporación cuenta con protocolos ante posibles ataques con explosivos y apoya a las policías locales mediante recorridos en colonias con mayor incidencia delictiva y operativos contra el vandalismo y las pandillas.

Añadió que existe vigilancia permanente en Puerta Norte, Puerta Sur y los límites con Zacatecas y Jalisco. También aseguró que, durante sus dos meses al frente, no se han recibido quejas formales contra elementos de la corporación y recordó que las denuncias pueden presentarse a través del número 088.