El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, Carlos Cruz Reyes, aseveró que en el 2020 disminuyeron sustancialmente los accidentes carreteros en las líneas de este gremio, a causa de la baja sensible en los servicios que se prestaron a partir de la declaratoria de la pandemia por el COVID-19.

Las corridas de autobuses a diversos destinos menguaron a lo largo de todo el año, y habrá que esperar para conocer las afectaciones vividas por las empresas de autotransporte que prestan servicio en el estado de Aguascalientes.

De igual modo, señaló que la Guardia Nacional ha sido una corporación aliada del servicio de autotransporte de pasaje y turismo, sobre todo detectando a esos servicios irregulares de unidades que suelen afectar a los pasajeros y también a las empresas bien establecidas.

Agregó que en los servicios irregulares en camionetas, autobuses que no tienen permitido circular por la red carretera federal por ser de años anteriores y representar un riesgo para los ciudadanos, ahí intervienen los elementos de la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que viajan con esos servicios que no cuentan con seguros de viajero, entre otros.

En el proceso de transformación de la Policía Federal hacia la Guardia Nacional hubo titubeo en el quehacer carretero federal, pero en la actualidad se ha logrado la adaptación y se ha desarrollado la experiencia para trabajar, vigilar y supervisar la red terrestre nacional.

Carlos Cruz Reyes aseveró que la CANAPAT ayuda a mejorar los servicios de las centrales de autobuses del país y en particular en temas de accidentes para que a su vez la Guardia Nacional los auxilie en situaciones de ilícitos, asaltos y diversas situaciones para recurrir a las autoridades competentes, según el caso que se suscite en los ámbitos municipal, estatal o federal.

“La CANAPAT ayuda a las terminales de autobuses a la logística que deben cumplir con las líneas de transporte, los pasajeros, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Protección Civil, en coordinación con el personal jurídico de las empresas”, comentó finalmente.