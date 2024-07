Guardia Civil no es policía

La Guardia Civil no puede utilizar armas o radiopatrullas como lo hacen los elementos de la policía, limitándose a las facultades que otorgan los cabildos de los municipios, subrayó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García.

Se hizo una recomendación al ayuntamiento de Jesús María para que los vehículos utilitarios de la Guardia Civil no usaran las mismas luces de código rojas y azules de las patrullas municipales, pues no dependen de las corporaciones municipales de seguridad pública, sino de las áreas de gobernación municipal, explicó.

Las unidades de la Guardia Civil en Jesús María ya cambiaron sus luces a color ámbar, el cual sí está permitido para agrupaciones civiles, añadió.

Afirmó que las detenciones que puedan realizar guardias civiles sólo pueden efectuarse en flagrancia de un delito, como faculta la Constitución a cualquier ciudadano que es testigo de un acto ilícito.

Los cuerpos de seguridad ciudadana deben atender aspectos de protección civil, normas cívicas y violación de faltas administrativas como escandalizar en la vía pública.

Agregó que integrantes de la Guardia Civil también están facultados para portar equipamiento de protección física e incluso armas no letales, considerando que no son policías.

Alonso García resaltó que las guardias civiles podrán operar de manera legal en apego a las normas que crean los ayuntamientos, por lo cual la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se mantendrá en vigilancia constante para asegurar que las guardias cumplan con estas características.

En ese sentido, indicó que se estableció comunicación con el Ayuntamiento de Jesús María para verificar que haya una operación coordinada entre su policía municipal y su guardia civil recientemente creada.