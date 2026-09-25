Una veintena de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes están al borde del cierre este 31 de diciembre debido a un desfase financiero insostenible, lo que dejaría sin servicio a 2,829 niños y afectaría a más de 5,600 padres de familia en la entidad.

Elías Dajer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías IMSS, señaló que la problemática radica en la falta de actualización de las cuotas operativas otorgadas por el Instituto frente a los incrementos salariales acumulados desde 2018.

Ese año, la Cuota Unitaria Mensual (CUM) equivalía a 1.5 salarios mínimos; sin embargo, en 2026, los $6,221.85 por menor apenas equivalen a 0.63 salarios mínimos. Para garantizar la viabilidad del servicio, el sector estima que la cuota mínima requerida debería alcanzar los $10,500.

En Aguascalientes, el eventual cierre de estos inmuebles privados —entre ellos, recintos pioneros como la Guardería Rotaria, en funciones desde hace 37 años— impactaría el empleo de 814 educadoras, de un total de 1,342 trabajadores del ramo.

Asimismo, las familias dejarían de percibir un beneficio estimado en 211 millones de pesos anuales en servicios integrales de salud, nutrición y educación inicial.

Representantes de los centros locales, como Lorena Patiño y Sergio Torres, precisaron que en el estado se aportan mensualmente más de 73.1 millones de pesos a este rubro mediante el pago patronal del 1%, mientras que el IMSS solo destina 30.6 millones de pesos al mes para la atención en la entidad.

Ante este escenario, las guarderías subrogadas locales hicieron un llamado a la delegación estatal y a las autoridades nacionales del IMSS para establecer mesas de diálogo y aplicar un mecanismo de ajuste a las cuotas, a fin de garantizar la continuidad contractual a partir de 2027.

EL IMSS RESPONDE

Por su parte, en un comunicado oficial, el IMSS sostuvo que ha realizado actualizaciones progresivas a la cuota destinada a las guarderías subrogadas y aseguró que existe certeza sobre la continuidad de los servicios de atención y cuidado infantil en Aguascalientes.

Detalló que, durante la vigencia del último contrato, el pago pasó de 4,308.48 pesos por niña o niño al inicio del periodo contractual a 6,221 pesos al cierre, lo que representa, según el Instituto, un incremento acumulado de 44.4%.

El Seguro Social afirmó, además, que actualmente paga la cuota por menor para prestación indirecta más alta del país y que esta se actualiza periódicamente con base en el INPC y mediante compensaciones extraordinarias ante incrementos al salario mínimo.

Respecto del proceso de contratación para 2027, puntualizó que la participación en las licitaciones corresponde a cada prestador y reiteró que su intención es mantener el servicio bajo la normatividad institucional y garantizar su continuidad para las madres y padres trabajadores.