Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Guanajuato está «totalmente fuera de control» y pidió al Gobernador Diego Sinhue atender el problema de la violencia en el Estado.

«Es que (el Gobernador) tiene que atender el asunto porque está totalmente fuera de control. Nada más que, en este caso, los medios de manipulación guardan silencio», comentó López Obrador tras dar cifras de violencia en el País.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que de los 71 homicidios registrados ayer, Guanajuato encabezó la lista con 16 muertes.

El titular del Ejecutivo federal acusó incluso que el Gobernador Diego Sinhue no asiste a las Mesas diarias de Seguridad con el resto de los Mandatarios del País y que -en su lugar- ha acudido en más ocasiones el Secretario de Seguridad Estatal.

«En cuanto a Guanajuato, se tiene el acuerdo de que todos los días deben reunirse los Gobernadores con los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y las Fiscalías estatales, porque son Mesas de seguridad y de paz.

«Hay muchos Gobernadores que no van y un caso es el de Guanajuato. El Fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas, el que va más es el Secretario de Seguridad; o sea, pero no van cuando es un asunto prioritario, fundamental. Hay Gobernadoras y Gobernadores que tienen 95, 96 por ciento de asistencia y hay unos que no van, también eso cuenta», lamentó.

López Obrador consideró como «muy lamentable» lo que ocurre en Guanajuato, pues desde hace años la entidad se ha caracterizado por ser primer lugar en homicidios.

«No es algo que no se haya informado aquí, es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios, y es un asunto cotidiano, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema», añadió.