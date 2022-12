En nuestra entrega anterior revisamos lo que significa el Derecho de Acceso a la Justicia y sus implicaciones, así como lo que debemos entender por ese derecho que tenemos todas las personas por el simple hecho de serlo, es decir, que se trata de un derecho fundamental de todo ser humano o, dicho de otro modo, de un Derecho Humano.

En esta ocasión, permítaseme referirme a ese derecho, en consideración a las personas que forman parte de lo que podemos denominar “grupos vulnerables” y, para ello, primero debemos establecer qué podemos entender por este término. Pues bien, son grupos vulnerables aquellos que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia[i]. Con esta definición nos referimos a aquellas personas que deben tener un trato diferenciado en la atención de sus requerimientos o necesidades específicas que los hacen mayormente susceptibles de ser afectados o de sufrir consecuencias derivadas de la falta de respeto a sus derechos y garantías, para quienes la sociedad en general así como autoridades y servidores públicos, debemos tener consideraciones especiales con el fin de garantizar que ese derecho, que les asiste exactamente igual que a cualquier otra persona, se haga efectivo en esas circunstancias especiales.

Podemos mencionar, como parte de lo que se considera grupos vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los migrantes y refugiados, a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI+ y a los adultos mayores, todos los cuales, evidentemente, gozan de todos los atributos y derechos inherentes al ser humano, además, si nos detenemos a reflexionar en cada uno de esos grupos, se trata, sin excepción, de personas altamente valiosas, poseedoras de dignidad y de atributos que en nada los hace más ni menos que nadie.

De ninguna manera podría siquiera insinuarse que, por el sólo hecho de pertenecer a un grupo vulnerable, cualquier persona pueda ser desvalorada, minimizada o considerada menos importante que ninguna otra, tampoco podemos pensar que las personas en condición de vulnerabilidad, por el hecho de merecer un trato diferenciado, puedan ser una carga, nada más alejado de la realidad, ese trato diferenciado no es una carga bajo ningún punto de vista, se trata apenas un acto de elemental justicia y una obligación, no sólo moral, sino también normativa, a la que estamos sujetos todos como sociedad y, además, debemos tener muy claro que las personas que pertenecen a un grupo vulnerable, en la inmensa mayoría de las ocasiones, si no es que en todos los casos, tienen más capacidades que aquellos que pretendemos considerarnos “normales”.

Los grupos vulnerables en nuestra sociedad merecen de toda nuestra atención y tenemos hacia ellos la obligación de conocerlos y prepararnos para brindarles el trato digno y sensible que sus condiciones requieren, para saber cómo dirigirnos a ellos considerando cada una de sus capacidades y condiciones específicas, cómo hablarles y llamarlos de la forma más adecuada y respetuosa, sin que nuestro lenguaje los agravie o los lastime. Tenemos un gran reto y una ardua tarea que hacer, los servicios de procuración y administración de justicia deben ser considerados como servicios esenciales a los que debe tener acceso toda persona, mientras no tengamos las condiciones que les faciliten a todos la posibilidad de solicitar y acceder a esos servicios, contando con los medios y herramientas propios de las condiciones de cada uno, seguiremos estando fuera de la norma y no podremos considerar que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones mínimas.

El acceso a la justicia, como un derecho fundamental de toda persona, debe ser, además de inmediato, completo e imparcial, incluyente, de manera que no se deje fuera a ninguna persona, bajo ninguna condición, todas las personas y las autoridades, debemos hacer lo necesario para que todos puedan acceder a los servicios de justicia, a ser escuchados y atendidos con dignidad en el trato, con calidad y calidez, obteniendo respuestas y soluciones de acuerdo a la competencia de cada instancia a la que acudan, esto no debe ser más difícil para quienes tienen condiciones distintas, más allá de las dificultades que sus propias condiciones les irrogan, debe haber siempre instalaciones e infraestructura adecuadas, personal sensible y capacitado, herramientas tecnológicas que les faciliten las cosas y les acerquen los servicios públicos y privados, señalética correcta y diferenciada para cada necesidad, en general, todo aquello que permita traducir ese derecho en una realidad, sólo de esa manera podremos decir que el derecho de acceso a la justicia existe y es efectivamente respetado, mientras eso no ocurra, no podremos presumir de observar los Derechos Humanos de todas las personas, debemos seguir trabajando mucho y con mucho empeño para lograr ese objetivo.

Lic. René Urrutia de la Vega.

[i] Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX legislatura. http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/003_atencion_a_grupos_vulnerables