A pesar de que la reactivación de la movilidad social cada vez es mayor en Aguascalientes, luego de que la vacunación contra la pandemia ha logrado avances importantes, centros de auto ayuda como son Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, no han recibido luz verde de parte de autoridades del Sector Salud, por lo que sus pacientes no han podido acudir a sus sesiones de ayuda de manera regular.

De acuerdo con varios testimonios recibidos en esta redacción, dichos centros no han dejado de funcionar a pesar de los periodos de confinamiento por la pandemia por COVID-19, pero solamente ofrecen consultas o soporte por medio de herramientas digitales o bien mediante llamadas telefónicas.

Lo anterior ha implicado una disminución importante en el número de personas que buscan salir de las adicciones o de comportamientos antisociales, por lo que estos centros de ayuda demandan al sector salud no los dejen a la deriva y les permitan pronto trabajar de manera regular, atendiendo las medidas sanitarias correspondientes.