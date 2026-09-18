El sector hotelero de Aguascalientes enfrenta en septiembre uno de los periodos de menor actividad del año, con una ocupación promedio que no supera el 22% durante la primera mitad del mes, informó Francisco Javier Mendoza López, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

Explicó que septiembre se perfila como el mes con el comportamiento más débil para los establecimientos de hospedaje, únicamente por encima de enero, debido principalmente a la reducida actividad turística y a las condiciones particulares del calendario de este año.

Detalló que la situación ya venía reflejándose desde agosto, cuando los hoteles locales registraron una ocupación promedio del 42%. Sin embargo, en septiembre el indicador descendió de manera considerable, al ubicarse en alrededor de una quinta parte de la capacidad disponible durante los primeros 15 días del mes.

Uno de los factores que, de acuerdo con el representante del sector, incidió en esta situación fue la distribución del calendario correspondiente a las fiestas patrias. Este año, el 16 de septiembre cayó en miércoles, por lo que la fecha no permitió conformar un fin de semana largo que pudiera favorecer los desplazamientos de visitantes.

La menor afluencia de huéspedes tiene efectos directos sobre la operación de los hoteles, debido a que la reducción de la demanda obliga a los establecimientos a ajustar sus gastos y su plantilla laboral. Señaló que entre las áreas que pueden verse afectadas se encuentran las de camaristas, botones y meseros.