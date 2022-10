Maggie Urzúa

Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco 08-Oct-2022 .-En pasarela de presidenciables terminó la Asamblea Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano (MC) que se realizó este fin de semana en Guadalajara.

Los gritos de «¡Presidente!, ¡Presidente!» fueron ayer para el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de que el viernes se escucharan a favor de Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey.

Al participar en la clausura del evento desarrollado en Expo Guadalajara, Alfaro refirió que en MC no existen las corcholatas y advirtió que no habrá disputas internas por la candidatura presidencial.

«Me dio mucho gusto escuchar la manera en la que recibieron aquí a (Luis Donaldo) Colosio. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que en este proyecto no hay corcholatas, aquí habemos hombres y mujeres con dignidad de hacer política seria y que nos respetamos entre nosotros.

«En Movimiento Ciudadano no va a haber pleito ni disputa por candidaturas. Aquí no andamos buscando hueso, aquí estamos buscando transformar al País», afirmó.

Ante presidentes municipales emecistas del País, actuales funcionarios de los tres niveles de gobierno y militantes del partido, el Mandatario aprovechó el templete para hablar sobre su experiencia como gobernante.

«Gobernar es tomar decisiones y las decisiones a veces son difíciles, las decisiones que hacen que las cosas funcionen no siempre tienen aplausos (…) generan desgaste político, pero generan también la posibilidad de en un futuro poder dar resultados», manifestó Alfaro, también ex Alcalde de Tlajomulco y Guadalajara.

En ese sentido, dijo que es necesario que los municipios recauden y cobren todos los impuestos rezagados, como hizo durante su trienio en Tlajomulco. «Sin dinero no puedes gobernar», expresó.

Además presumió que en Guadalajara no cedió ante la presión de los comerciantes ambulantes, lo que, dijo, a la larga lo fortaleció políticamente.

Alfaro enfatizó que un buen gobernante no puede arrodillarse ante la manifestación popular.

«Si dudas, si te tambaleas, si una manifestación te hace arrodillarte, no eres un buen gobernante», aseguró.

Las expresiones de «Presidente, Presidente» aparecieron en el remate de su discurso, haciendo eco de lo acontecido el 25 de junio durante la Convención Estatal de MC, celebrada en la misma Expo Guadalajara.

Tanto Alfaro como Colosio Riojas figuran entre los presidenciables del partido naranja, que nombrará a su abanderado para las elección del 2024 el próximo año.