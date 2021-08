Anoche, el cuadro de Panteras disputó su segundo y último juego de pretemporada antes de su debut oficial en la LNBP, recibiendo a la escuadra de Plateros Fresnillo, quienes tomaron revancha por el juego pasado y, esta vez, salieron victoriosos del Hermanos Carreón.

A una semana de comenzar su camino por la Liga Sísnova LNBP, el equipo de Panteras Aguascalientes tuvo dos juegos de preparación ante Plateros Fresnillo; en el primero, los felinos obtuvieron la victoria en Zacatecas, mientras que el segundo se jugó ayer en la cueva.

Este partido fue bastante especial debido a que se tuvo la presencia de público en las gradas después de más de un año sin tener afición en el Hermanos Carreón, recordando que, en la campaña 2020, la gente no pudo tener acceso a los estadios.

A pesar de tener a la afición felina de regreso, el equipo de Panteras no pudo responder sobre la duela, cayendo ante sus rivales por un marcador final de 89-101, en un encuentro lleno de equivocaciones pequeñas que les costaron la derrota.

En los primeros minutos, el equipo zacatecano tomó la ventaja, aunque la diferencia era poca; Ernesto Oglivie fue el dueño de la pintura en el primer cuarto, ganando cada rebote y ordenando a sus compañeros a la hora de atacar y defender.

Al finalizar el primer cuarto, el cuadro de Plateros ya tenía una ventaja de 20-26 y, al culminar el segundo periodo, la diferencia no cambió, terminando con un marcador parcial de 40-46 antes del descanso.

Para el tercer y cuarto periodo, el equipo de Fresnillo aprovechó las desatenciones del equipo de Panteras y es que, en esta ocasión, Sebastián Ginóbili no pudo acomodar de forma correcta a sus jugadores, generando confusiones entre los mismos compañeros.

Al final, el marcador fue de 89-101, siendo una dolorosa derrota para el equipo de Aguascalientes, al ser la presentación con su afición después de más de un año, pero, al menos, se detectaron los errores en un juego de preparación para evitarlos en la temporada regular.

El máximo anotador de los felinos fue el panameño Ernesto Oglivie con 22 puntos, seguido por el español Txemi Urtasun con 21, así como Blake Hamilton y Fabián Jaimes, ambos con 10 puntos, aunque el mexicano también destacó por sus 7 rebotes y el estadounidense por sus 6 asistencias.

El debut oficial de Panteras en la campaña regular es el próximo jueves 2 de septiembre en la duela de los Hermanos Carreón. Los felinos recibirán al cuadro de Astros de Jalisco a partir de las 8:00 de la noche.