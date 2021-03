El dirigente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios, Refugio Eudave Ortiz, aseveró ayer que a un año de la pandemia sanitaria por el COVID-19, en la actualidad la liquidación se encuentra a un 50% menos respecto al 2019, donde incluso los choferes se niegan a aportar la cantidad acordada los domingos.

Al hacer un recuento de los primeros tres meses de la contingencia en el año 2020, de abril a junio, la actividad fue fatal el movimiento de pasajeros, y comenzó a reactivarse con altibajos a partir de julio y hasta el final del año.

“En este momento se observa una mayor recuperación y movimiento gracias a la operación de restaurantes y antros hasta las 12 de la noche, aunque algunos cierran a la una o dos de la madrugada”, denunció.

En entrevista con El Heraldo, el dirigente taxista indicó que los trabajadores del volante llegaban a dar hasta 450 o 500 pesos por liquidación por turno diarios, sin embargo se bajó hasta 200 pesos por turno y los días domingos solo dan la mitad o nada.

Apuntó que esta situación trae en situaciones de sobrevivencia a muchos trabajadores del volante, pero otros también quieren agarrarse de las facilidades que los concesionarios autorizaron en algunas semanas en los días más difíciles de la pandemia que cedían la liquidación dominical, pero ahora ya no puede ser y en ese rubro anda un jaloneo.

Refugio Eudave Ortiz comentó adicionalmente que en este momento traen la problemática de insuficiencia de choferes dada la competencia existente entre las diversas opciones de transporte público sea oficial o –pirata-, donde es indispensable que las autoridades competentes hagan su trabajo con el control de todos esos vehículos particulares que operan de modo irregular.

El presidente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios apuntó que al menos el 10% de sus unidades requieren de choferes y no se consiguen, y por esa situación se quedan sin circular al no haber alguien que los opere.

“Aparte se debe extremar cuidado para no contratar a personas no confiables porque se roban las liquidaciones y dejan los vehículos varados y abandonados en lugares alejados del concesionario”, indicó finalmente.