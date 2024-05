Con graves lesiones resultó una pareja de esposos, luego de sufrir un accidente automovilístico en la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, Jalisco.

El percance se registró el pasado domingo a las 19:50 horas, a la altura del entronque con el libramiento carretero sur.

Hasta ese lugar acudieron ambulancias de Cruz Roja, policías estatales de la División de Carreteras y agentes de la Guardia Nacional.

Al hacer su arribo encontraron un vehículo Ford Topaz, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, completamente destrozado de su parte frontal.

En el interior de la unidad automotriz se encontraba la pareja de esposos que presentaba lesiones de gravedad, por lo que una vez que fueron liberados y se les proporcionó la atención pre hospitalaria requerida, ambos fueron trasladados a recibir atención médica especializada al HGZ No. 1 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como muy grave.

Los lesionados fueron el conductor del coche Ford Topaz, identificado como Baltazar, de 58 años; así como su esposa.

De acuerdo a los indicios encontrados en el lugar del accidente y por las declaraciones de testigos, se logró establecer que la unidad automotriz se desplazaba por la carretera federal No. 71 en dirección de sur a norte.

Al momento de llegar al cruce con el libramiento carretero sur, el conductor dudó entre seguir de frente o tomar la rampa que conecta hacia la carretera federal No. 45 Sur, lo que provocó que terminara impactándose violentamente contra el riel metálico de contención.