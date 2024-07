Un peatón resultó gravemente herido, al ser atropellado por un vehículo de características desconocidas en el libramiento a San Francisco de los Romo y casi cruce con la carretera federal No. 71 La Providencia-Luis Moya, Zacatecas.

El accidente automovilístico se registró el martes aproximadamente a las 13:40 horas, cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que sobre la antigua carretera federal No. 45 Norte, a la altura de la empresa FREASA, se había registrado un accidente tipo atropello.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales y policías preventivos de San Francisco de los Romo, además de una ambulancia del ISSEA y agentes de la Guardia Nacional.

Al hacer su arribo encontraron tirado sobre el asfalto a un joven identificado como Marco Manuel, de 23 años, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico y politraumatizado. Debido a la gravedad de sus lesiones, de inmediato fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, donde se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo a la versión de testigos, el joven intentó cruzar corriendo y sin precaución el libramiento a San Francisco de los Romo y casi entronque con la carretera federal No. 71, pero se atravesó al paso de un automóvil que se desplazaba a exceso de velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga después de impactarlo.