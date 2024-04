Un automovilista resultó gravemente herido tras colisionar con un tráiler que efectuaba una maniobra de vuelta en «U». El accidente ocurrió el sábado a las 05:00 de la madrugada en la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas, a la altura del fraccionamiento Villas de San Felipe, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA, que trasladó al herido al HGZ No. 3 del IMSS, en Jesús María, donde su estado de salud fue reportado como delicado, pero estable.

Según una cámara de seguridad cercana, el lesionado, aún no identificado, conducía a exceso de velocidad un Nissan Sentra azul de poniente a oriente por la carretera. Al aproximarse a un retorno frente al fraccionamiento, colisionó violentamente contra un tráiler blanco con remolque tipo plataforma, que en ese momento realizaba la vuelta en «U».

Las imágenes revelaron que el tráiler avanzaba normalmente de oriente a poniente y al llegar al retorno inició su maniobra hacia la izquierda. En ese instante, a pesar de que el conductor del Sentra aplicó frenos, no pudo evitar el impacto contra la plataforma. Aunque el chofer del tráiler fue consciente del accidente, no se detuvo y se dio a la fuga.