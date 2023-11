Para arrancar con un fin de semana muy movido a nivel deportivo, este viernes por la noche se desarrolló la Función de Boxeo de Calaveras, teniendo como sede el Deportivo Ferrocarrilero que fue testigo de una velada especial que tuvo encuentros de alto nivel, en donde las emociones explotaron con varios nocauts.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes había anunciado una función con peleadores de diversos países como Argentina, Colombia, Cuba y México, algunos de ellos con experiencia olímpica y otros ex campeones mundiales, y tal como se había planeado, la función regaló momentos impresionantes comenzando con una tremenda paliza del colombiano Kevin “Joyita” Piedrahita sobre el mexicano Pedro Hernández. El de Colombia atacó en demasía a “Pedrito” y el de México ya no resistió, por lo que se decretó nocaut técnico al 4 round.

En el segundo combate José Miguel Borrego, de Aguascalientes, se lució en casa, ya que conectó golpes poderosísimos que Diego el ‘Cuisillo’ Pérez no aguantó. Así llegó la victoria para Miguel Borrego por KO en el segundo asalto, que provocó la emoción de la afición local que pudo ver al aguascalentense con una buena noche.

El “boxeo rosa” estuvo presente en Aguascalientes. La mexicana Karla Zamora no dio tregua, nunca se cansó de dar golpes y después de una metralla a Erica “Panterita” Farías venció a la argentina, ex campeona mundial de boxeo, por KOT al quinto round. En la pelea semifinal Mauricio “Bull” Gutiérrez de México no salió para el quinto episodio, y así llegó la victoria para el cubano, con experiencia en dos Juegos Olímpicos, Roniel “La Leyenda” Iglesias en el quinto round por nocaut técnico. Por último, Luis “Flechita” Castillo se sobrepuso ante un gran rival, Miguel Herrera, en un combate muy cerrado que se definió por decisión unánime de los jueces en favor de Castillo.

Así, la función de boxeo fue todo un éxito y cerró con una enorme experiencia tanto para los aficionados como para los pugilistas, que disfrutaron de una velada única.