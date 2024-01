Elena Gaytán Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La pequeña Airam recibió una muy buena noticia ayer en el Shriners Children’s Monterrey: Le practicarán una cirugía reconstructiva para su mano derecha en los próximos meses.

El caso de esta niña de 9 años se conoció en diciembre pasado dentro de la campaña «Santa: ¡Ven a Navidad!», organizada por EL NORTE con apoyo de Cáritas de Monterrey.

María Teresa Casas, mamá de Airam, contó en esos días que su hija sufrió una quemadura de segundo grado en la muñeca y mano derecha, y desde entonces tiene la movilidad limitada en cuatro dedos.

«Yo le hacía curaciones, pero como ella estaba chiquita cerraba su mano. Se le quedaron pegados los dedos», expresó la ama de casa de 26 años de edad. «Como vivo al día, no pude juntar dinero para su cirugía».

Por fortuna, la buena voluntad y los buenos deseos se conjugaron para ofrecerle una esperanza a la carismática niña.

«Hay que hacer una resección total del tejido cicatrizado que no tiene una función y después colocarle un injerto, es decir, un trozo de piel del muslo (en el área)», señaló el cirujano plástico Pedro Ceballos en la consulta de valoración.

«Después pondremos una férula y clavos, que durarían aproximadamente tres o cuatro semanas».

El especialista dijo que el pronóstico de esta intervención era bueno ya que, por fortuna, los tendones de la mano funcionan bien.

«Lo que queremos es que no haya una repercusión en el crecimiento de los dedos. Ésa es una de las razones por las que hay que operarla», señaló.

A unos meses de cumplir 2 años, la pequeña Airam, habitante del ejido Navidad, en Galeana, puso su mano derecha sobre el mofle de la motocicleta que manejaba su papá.

La niña, ahora de 9 años, es risueña, bromista y tierna, pero el brillo de sus ojos desaparece por instantes apenas recuerda el bullying que le realizan sus compañeros de escuela por este accidente.

«Me da miedo (la cirugía), pero sí quiero que me operen por las burlas», se sincera Airam, María al revés, tras la consulta en la clínica ubicada en La Estanzuela.

La pequeña viajó desde Galeana con su mamá, papá Orlando Reyes y su hermano Yohan Reyes con apoyo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión estatal, que facilitó el transporte a la familia.

El especialista Ceballos indicó que la niña tendrá un par de consultas más con la pediatra y la anestesióloga del Shriners Children’s Monterrey. El expediente será llevado por la trabajadora social Érika Garza.

El Shriners Children’s Monterrey está ubicado al interior del Christus Muguerza Sur. Ahí se atiende pacientes de 0 a 18 años con padecimientos ortopédicos y secuelas por quemaduras. Sólo atiende por citas.

CONTACTO

Shriners Children’s Monterrey

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 13:00 horas y 13:00 a 16:00 horas

Tel. 555-4247-890, ext. 2003

Mail: mex-pacientesnoreste@shrinenet.org