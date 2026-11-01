El Centro de Convenciones de la Isla San Marcos es sede del XIII Torneo de Calaveras de Tiro con Arco Indoor, una competencia que reúne a deportistas de distintas categorías y modalidades como parte de la programación del Festival de Calaveras 2026 en Aguascalientes.

Durante el encuentro, los arqueros participan en las modalidades de recurvo, compuesto y barebow, tanto en la rama femenil como en la varonil. Las competencias se desarrollan en las categorías infantil, amateur, máster y abierta, lo que permite la participación de deportistas de diferentes edades y niveles de experiencia.

El torneo se llevará a cabo hasta este 1 de noviembre, con actividades en las que los participantes ponen a prueba su precisión, concentración y dominio técnico en las distintas modalidades del tiro con arco bajo techo.

La entrada al evento es gratuita, por lo que las familias y el público en general pueden acudir al Centro de Convenciones de la Isla San Marcos para presenciar las competencias y conocer las características de esta disciplina deportiva.

El XIII Torneo de Calaveras forma parte de las actividades deportivas organizadas en el marco del Festival de Calaveras 2026, que contempla distintas competencias y encuentros en Aguascalientes durante esta temporada.