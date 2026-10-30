Gracias, profesor

Staff Agencia Reforma

CDMX.- El actor británico Patrick Stewart, reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación y al profesor Charles Xavier en X-Men, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, según un comunicado atribuido a sus redes sociales.

El mensaje señala que murió acompañado de su esposa, Sunny Ozell, tras enfrentar Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Su familia destacó la serenidad del actor y solicitó donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación de estas enfermedades y al apoyo de cuidadores.

Nacido en Mirfield, Yorkshire, Stewart dejó la escuela a los 15 años y trabajó como reportero antes de dedicarse a la actuación. En 1966 ingresó a la Royal Shakespeare Company, donde desarrolló una extensa trayectoria teatral.

Su proyección internacional comenzó en 1987 con Star Trek: La Nueva Generación, serie que protagonizó durante siete temporadas y que dio paso a varias películas. En 2000 se incorporó a X-Men como el profesor Xavier, compartiendo pantalla con Ian McKellen, amigo y compañero de escenarios.

También participó en películas como Excalibur, Dune y Green Room, además de prestar su voz a diversas series animadas. Nunca abandonó el teatro y recibió reconocimientos por sus interpretaciones de Shakespeare.

Stewart estuvo casado tres veces. Le sobreviven su esposa, Sunny Ozell, y sus hijos Sophie y Daniel. Su trayectoria abarcó el teatro clásico, la televisión y el cine, con personajes que dejaron huella en varias generaciones de espectadores de todo el mundo.