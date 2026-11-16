Una camioneta que había sido robada apenas unos minutos antes de una bodega en Ciudad Industrial fue localizada abandonada en una terracería cercana al fraccionamiento Paseos de San Antonio. El sistema de rastreo GPS permitió a policías estatales ubicar rápidamente la unidad.

El robo ocurrió en una bodega situada sobre la calle Ángel Dorronsoro, de donde fue sustraída una camioneta Honda blanca, con placas de circulación de Aguascalientes.

Tras descubrir lo sucedido, el propietario solicitó ayuda al Servicio de Emergencias 911 y proporcionó a los policías las coordenadas que arrojaba el dispositivo GPS instalado en el vehículo.

La señal apuntaba hacia las inmediaciones del fraccionamiento Paseos de San Antonio, por lo que los uniformados desplegaron un recorrido de búsqueda en esa zona.

Fue sobre una terracería que conduce a la calle Dalmacia donde encontraron la camioneta, aparentemente abandonada y sin personas a bordo.

Los oficiales verificaron sus características y confirmaron que se trataba de la misma unidad reportada como robada minutos antes.

Finalmente, la camioneta fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para los trámites correspondientes y su posterior devolución a quien acredite legalmente su propiedad.