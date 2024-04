CIUDAD DE MÉXICO .-Ya sea en México o en Estados Unidos, varios famosos no perdieron la oportunidad de disfrutar el eclipse solar que aconteció ayer, siendo Mazatlán, Sinaloa, el mejor punto para verlo en su totalidad.

En México, famosos como Ana Serradilla vivió el fenómeno natural en Sinaloa, al igual que Claudia Álvarez, quien se encontraba filmando en ese Estado junto con Ana Valeria Becerril, Sebastián Dante y Jorge Aranda, también miembro del casting.

El conductor y comediante guatemalteco Héctor Sandarti lo disfrutó en la Ciudad de México, en compañía de su esposa, Claudia Morán. En la Capital también estuvo Romina Marcos, hija de Niurka.

En Estados Unidos también las estrellas apreciaron el eclipse, como Jamie Lee Curtis, Hugh Jackman, Lin-Manuel Miranda, Reese Witherspoon, así como Danny y Gilbert Trejo.

«¡Rezar por el eclipse puede restablecer la paz en el mundo!», escribió la estrella de Halloween y Todo En Todas Partes al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All at Once).