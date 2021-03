Fernanda Palacios Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Clancy Brown y Carolyn Lawrence se dispusieron a prestar sus voces a los personajes principales de Bob Esponja, jamás imaginaron el fenómeno al que una esponja con pantalones cuadrados los adentraría.

Hoy, 22 años después, no sólo continúan gozando al formar parte de la exitosa serie animada infantil, sino que son partícipes de la expansión de esta historia a través de filmes, así como ahora en su nueva serie, Campamento Coral, que estrenará mañana a través de Paramount+.

“Creo que es esta mezcla de inocencia y locura lo que lo ha hecho tan popular para todo tipo de edades. Su humor embona en todo tipo de personas y atraviesa las fronteras por ser simplemente una comedia con grandiosos personajes”, opinó Bumpass, quien dobla a Calamardo Tentáculos.

“Creo que también tiene que ver con que ha estado tanto tiempo alrededor de nosotros, que niños que estuvieron ahí cuando comenzó este programa lo han seguido hasta sus vidas adultas”, agregó Kenny, encargado de la voz de Bob Esponja.

El spin off, de 13 episodios creados por Luke Brookshier, Marc Ceccarelli y Andrew Goodman, traerá nuevas aventuras submarinas para los entrañables personajes, quienes en su versión infantil acudirán a este campamento de verano, una idea que surgió de una de las secuencias dentro del filme Bob Esponja: Al Rescate, disponible en dicha plataforma a partir de abril.

“¡Es genial! Hubo una secuencia en el filme que mostraba a Bob y su pandilla en este lugar de niños, incluidos los adultos como la señora Potts y Don Cangrejo como consejeros de campo. Acabó en esto (Campamento Coral) y somos afortunados de que nos hayan llamado para entrar”, compartió el actor de doblaje.

“Podremos adentrarnos a este campamento increíble debajo del agua y ver a todos nuestros personajes favoritos hacer múltiples actividades relacionadas con esto, como contar historias alrededor del fuego, pescar medusas y todas esas cosas increíbles que haces en este tipo de lugares”, añadió Brown (Don Cangrejo).

Además de estar a cargo de la voz del icónico personaje amarillo, Kenny funge como director de doblaje de esta producción, asegurándose de que estos roles no pierdan lo característico de su voz y tono, lo que, según compartió, se le facilita cuando se trata de coordinar a un equipo con el que ha trabajado durante más de dos décadas.

“Cuando se trata de dirigir las voces en un show como este, donde estos chicos lo han hecho por 20 años, realmente no hay mucho que hacer: simplemente no lo pierden, se meten tanto en sus personajes y lo hacen tan perfectamente que realmente mi trabajo se reduce a decirles: ‘¡Wow!, ¡lo han hecho increíble!'”, destacó el artista, entre risas, pues también ha tenido a su cargo a personajes como Dog, de CatDog, el alcalde en Las Chicas Superpoderosas y Eduardo en Mansión Foster para Amigos Imaginarios.

ASÍ LO DIJO

“Los fans que crecieron con este show llevan a Bob Esponja con ellos hasta este momento de sus vidas y nos encanta formar parte de ese viaje”.

Tom Kenny, actor que da voz a Bob Esponja