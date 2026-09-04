Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Yuridia cumplirá 40 años el 4 de octubre y recibe esta etapa con serenidad. La cantante considera que la década de sus 30 fue la mejor de su vida, pues aprendió a descartar lo que no le gustaba, defender sus deseos y colocar a su familia y su trabajo entre sus principales prioridades.

La finalista de la cuarta generación de La Academia, casada con Matías Aranda y madre de tres hijos, asegura que ya no presta atención al ruido externo y prefiere actuar conforme a sus convicciones. El nacimiento de Benicio y Noah Valentín reforzó el equilibrio que hoy disfruta.

Su vínculo con su primogénito, Phoenix Alejandro, es especialmente cercano. Yuridia fue madre soltera a los 20 años y él la acompañó durante el inicio de su carrera, tanto en escenarios pequeños como en grandes recintos. Aunque ya no forma parte de sus músicos y desarrolla su propio proyecto de corridos tumbados, continúa unido a ella.

Tras llenar el Estadio GNP, la sonorense inició en la Ciudad de México su gira Las Cartas Sobre la Mesa. Más que la venta de boletos, bromeó, le preocupa elegir zapatos cómodos para enfrentar el cansancio que implican las presentaciones y recorrer el país.