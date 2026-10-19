CDMX. -Jennifer Lopez está saliendo con Brett Goldstein, con quien compartió créditos en la película Office Romance, aunque tienen una relación «informal», indicó una fuente a Page Six.

La pareja fue vista llegando y saliendo de la fiesta de un representante de artistas en Los Ángeles el 16 de octubre en el mismo auto, aunque entraron por separado.

«Lo único que tienen en común es que a ambos les gusta salir a fiestas y restaurantes», dice la fuente, quien agregó con sarcasmo: «A diferencia de su ex, Ben (Affleck), que siempre tenía el ceño fruncido cuando salían», continuó.

En marzo de 2025 fueron a ver el musical de Broadway Oh, Mary!