Por: Hugo Morales Lozano

Al principio de esta columna, he sido un fiel partidario de que todos los negocios deben tener presencia en redes sociales, y no es una idea mía, es la realidad que se vive actualmente en internet (y ahora por la pandemia), la mayoría de los internautas pasan tiempo en estas plataformas y han logrado solucionar sus vidas. Ahora es momento de presentarte otra herramienta importante… su nombre es Google, y es más que un motor de búsqueda o un correo electrónico, es un mar de oportunidades, me atrevo a decir que es una de las “matrix” de nuestros tiempos, y es así que ha cumplido con su misión empresarial: “organizar la información mundial para que sea universalmente accesible y útil”.

Para entender su grandeza, debes saber que es uno de los buscadores más utilizados en el mundo, por lo que es más probable que tus clientes potenciales te busquen por ese medio, una forma de comprobarlo es con uno mismo, es decir, estoy casi seguro que tu computadora y/o smartphone tiene a Google como su navegador predeterminado, si no es su caso, tal vez lo sea para varios de sus contactos más allegados (haga la prueba).

Para poder googlear su negocio hacia el éxito, debo confesarte que la plataforma no está “rascando el internet” para encontrarlo, es tarea de uno mismo presentarse ante ellos en diferentes modalidades, la más común es darse de alta en “Google Maps” para que el usuario sepa llegar a su establecimiento, además de opinar sobre usted de 1 a 5 estrellas, y la otra, y por lo tanto la más complementaria, es “Google Mi Negocio”, que no sólo hace lo que la modalidad anterior, también te da la oportunidad de tener el control exclusivo y agregar oficialmente información de tu marca, como la página web (si es que tiene), número telefónico, imágenes interiores y exteriores, enlaces para comida a domicilio, botón de reservas, horario de apertura, campañas publicitarias más efectivas, y palabras clave que te describan.

En relación a las palabras clave, son éstas las que te ayudarán a que te encuentren en el navegador. Cuando tú haces una búsqueda, por lo general lo haces vinculando lo que necesitas y el lugar, un ejemplo puede ser “hamburguesas Aguascalientes”, y Google te presenta solamente aquellos negocios que están registrados, los que están cerca de tu ubicación, y los que están mejor calificados, si tu negocio pasa por alto lo anterior, es como si no estuvieras en internet, y por ende, “no existes” dijo Bill Gates, y tiene razón… ¿Cómo vas a un lugar al que no sabes si existe? No ignoro el hecho de que existe la publicidad de boca en boca, las famosas recomendaciones entre conocidos, pero ahora los consumidores buscan por internet antes de salir de su casa.

