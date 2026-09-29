Carlos Flores Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Google anunció una colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para poner sus tecnologías a disposición del SMN y mejorar los modelos predictivos del clima.

La empresa estadounidense mencionó que el proyecto busca anticipar y proteger. Sin embargo, no especificó en su comunicado a qué tipo de información tendrá acceso ni cómo se beneficiará del acuerdo.

«El objetivo principal es hacer accesible e intuitiva esta información, de modo que las poblaciones de México cuenten con datos oportunos y vitales para la prevención de desastres», expuso Google.

El proyecto contempla tres pilares. El primero consiste en el pronóstico de inundaciones con IA mediante la plataforma Flood Hub, con el que el SMN tendría un margen de 24 horas para anticipar anegamientos repentinos en zonas urbanas.

En el segundo pilar, la tecnológica ofrece WeatherNext 3, modelo que describe como su insignia en IA meteorológica, basado en datos satelitales en tiempo real, con mayor resolución de imagen y variables de energía limpia. Promete pronósticos de hasta 15 días de anticipación.

En el tercer pilar, Google empleará sus plataformas para mejorar los sistemas de alerta y los avisos meteorológicos en los dispositivos Android, el buscador y Google Maps.

«Para un Servicio Meteorológico Nacional, incorporar la inteligencia artificial en sus procesos y herramientas es fundamental para fortalecer las capacidades de análisis y mejorar la precisión de los pronósticos», dijo Fabián Vázquez, del SMN.