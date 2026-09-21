Jahaciel “N” fue vinculado a proceso por el delito de lesiones dolosas, luego de ser señalado como probable responsable de agredir físicamente a un adolescente en el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo.

Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, en las inmediaciones del cruce de avenida Ribera de Chapala y avenida Chapala. De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente se acercó al menor y lo agredió, provocándole una lesión en la oreja derecha que alteró su estado de salud.

Tras el ataque, elementos de la Policía Preventiva detuvieron a Jahaciel “N” y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, instancia que integró la carpeta de investigación y llevó el caso ante una Jueza de Control.

Durante la audiencia inicial, la juzgadora declaró legal la detención y, después de revisar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincular al señalado a proceso por lesiones dolosas.

Jahaciel “N” permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal. Además, fueron fijados dos meses para el cierre de la investigación complementaria.