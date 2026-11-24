Una mujer de 40 años de edad denunció haber sido golpeada con un martillo por su pareja sentimental, quien presuntamente se provocó lesiones para evitar que los policías municipales lo detuvieran. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento México, en Aguascalientes.

El reporte de un conflicto familiar movilizó a uniformados hasta un domicilio de la calle Michoacán, donde encontraron a un hombre y una mujer lesionados en el exterior del inmueble.

Al ser entrevistada por los oficiales, la afectada señaló directamente a su pareja como responsable de haberla agredido con la herramienta, asegurando que el sujeto posteriormente se había lesionado a sí mismo con la intención de eludir su detención.

Los policías solicitaron la intervención de paramédicos, quienes valoraron a ambas personas y determinaron que ninguna requería hospitalización.

En el lugar fue asegurado un martillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud y mango azul, identificado por la mujer como el objeto utilizado durante la agresión.

El presunto agresor, identificado como David “N”, de 32 años de edad, fue detenido y trasladado junto con la afectada al Centro de Justicia para las Mujeres, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.