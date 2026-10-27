Dos mujeres que presuntamente protagonizaron una agresión a golpes en las inmediaciones de un colegio del barrio de San Marcos, en Aguascalientes, fueron vinculadas a proceso por el delito de lesiones dolosas.

Las imputadas, identificadas como Sofía “N” y Liliana “N”, habrían atacado a dos personas durante un altercado registrado el pasado 16 de octubre, sobre la calle Emiliano Zapata.

De acuerdo con las investigaciones, el conflicto comenzó cuando Liliana intentó golpear con un palo de madera a la madre de una de las víctimas. Al intervenir para impedirlo, esta última recibió un golpe en el brazo derecho.

La situación escaló cuando Sofía presuntamente tomó del cabello a la misma víctima, la tiró al suelo y comenzó a golpearla.

Un hombre que presenció la agresión trató de intervenir para detenerla, pero también terminó golpeado. Según las indagatorias, Liliana lo atacó con el palo de madera, propinándole golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Aunque el afectado consiguió arrebatarle el objeto, los golpes continuaron.

Tras el enfrentamiento, elementos policiales localizaron a las dos mujeres sobre la calle Nicolás Bravo, donde fueron detenidas y posteriormente entregadas al Ministerio Público.

Luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, un juez determinó vincularlas a proceso por lesiones dolosas.

Ambas enfrentarán el procedimiento en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas ante la autoridad, prohibición de salir del país sin autorización y restricciones para acercarse al colegio, las víctimas, sus domicilios y los testigos.

El juez concedió 45 días para el cierre de la investigación complementaria.